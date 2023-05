Fernando Tatis Jr se vacila a los Yankees fans luego de jonrón

Los fans de los New York Yankees fueron un poco mas duros que hasta los de Los Angeles Dodgers con el dominicano Fernando Tatis Jr, no paraban de abuchearlo hasta que este les respondió con el madero.

Es la primera vez que “El Niño” se enfrenta a los Yankees y precisamente en New York, la ciudad mas difícil para jugar beisbol cuando se trata de medirse ante los fanáticos de dicha franquicia, quienes no dejaron pasar el hecho de que Fernando viene de una suspensión por arrojar positivo a esteroides.

Cuando este se paró en la caja de bateo comenzó el coro que decía “Él usa esteroides”, una y otra vez hasta no parar, Tatis Je falló en los dos primeros turnos de la noche.

Sin embargo, en la parte alta de la sexta entrada con el marcador 2-0 a favor de los Padres de San Diego y un corredor a bordo, Fernando Tatis Jr la depositó a 439 pies para aumentar la ventaja de su equipo a 4..

Una vez que finalizó la parte alta de dicha entrada, el dominicano se dirigía a cubrir el jardin derecho cuando de pronto comenzó a interactuar con los fanáticos. Sin duda se los vaciló a todos.

Video:

LMAO Tatis giving it right back to Yankees fans after homering pic.twitter.com/99eV3FzvFw

— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) May 27, 2023