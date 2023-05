Horóscopo del 26 de mayo 2023 de Mhoni Vidente

Para este viernes 26 de mayo, la pitonisa Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los signos del zodiaco que conforman el horóscopo, donde se visualizan muchos cambios en el amor, dinero, salud y trabajo, por lo que deberán mantenerse muy atentos a las señales enviadas por los astros durante este día.

Tabla de contenidos

ARIES

En tus estudios tienes una jornada muy agotadora que te dará la idea de que no estás haciendo las cosas bien y que quizás has equivocado el camino. No estás siguiendo a tu equipo de trabajo, por lo que podrías tener problemas en este tema el día de hoy, debes bajar tus niveles de egocentrismo y comenzar a aceptar que no siempre serán tus ideas las que harán los cambios. Deberás tener un poco más de fuerza de voluntad para seguir los cambios que has querido hacer en tu forma de ver la vida y también en las opciones que has escogido, desde comer sano hasta amar a una persona, todas son elecciones que hacemos.

TAURO

Un familiar está esperando una visita tuya, podría tratarse de tus padres, si es que aún están contigo, no olvides darles un llamado o derechamente ir a su hogar. No olvides cuidar de tu salud, estás olvidando esto. Eres una persona capaz de seguir reglas y de ajustarte al molde que te imponen en tu trabajo, pero en este día te estás viendo con un poco de ansiedad por lograr muchas cosas a la vez. No estás escuchando el sabio consejo que dice que la vida se debe dar paso a paso, no siempre las cosas ocurrirán de la forma que quieres y al momento que tú quieres.

GÉMINIS

Un momento de amor podría ocurrir hoy con alguien que ha entrado a tu vida hace poco tiempo. Una persona que te debe un dinero está pensando en no pagarte, si de verdad ya no te importa recuperar lo que prestaste, entonces no te preocupes y deja que se salga con la suya. Quien te diga que la vida es dura está en un error muy grande, no escuches este tipo de consejos, ya que es de creencia popular que esto es así, pero nada más lejos de la realidad, la vida es un hermoso momento lleno de errores y aciertos.

CÁNCER

No es momento de pensar en lo que dejaste de hacer ayer, es mejor centrarte en el futuro que se viene a pasos agigantados sobre ti. La vida de pareja parece un poco dura en el momento actual, pero es solo una fase normal que pasan todos quienes viven un compromiso serio, recuerda que la pareja es una sociedad que nos entrega estabilidad y confianza de otro en un proyecto en conjunto. No dejes que las personas de tu vida se molesten contigo porque a veces no puedes estar presentes en todos los episodios importantes de su vida, si tienes hijos este consejo toma aún más valor, ya que es probable que por cosas de trabajo te hayas tenido de ausentar de momentos importantes para ellos.

LEO

No es un buen momento para comenzar a tomar decisiones erráticas en el amor, debes comenzar a experimentar un poco más en esta materia y dar la oportunidad de conocerte a esa persona que ha estado prendada de ti hace mucho tiempo. Tienes en tu poder algo que no te pertenece, es parte del patrimonio de alguien más, por lo que debes asegurarte de devolver lo que te han prestado o lo que has pedido. Recuerda que tienes que poner al día tus cuentas.

VIRGO

El trabajo necesita ser realizado de forma pausada y muy bien planeada, si necesitas tomarte unos días, hoy puedes solicitar ese permiso. Necesitas hacer crecer tus finanzas, intenta idear un método para hacerlo, busca ayuda en la persona que está a tu lado para lograr este objetivo, podría tener una brillante idea que te comunicará el día de hoy. Tienes una gran deuda monetaria que te será cobrada el día de hoy y que provocará una baja importante en tus finanzas, aun así no dejes de pagar lo que debes. Un amor del pasado podría venir el día de hoy a hacerte preguntas sobre el tiempo cuando estuvieron juntos, si ya no tienes ningún sentimiento arraigado a esa persona, considera darle una mano.

LIBRA

Necesitas comenzar a cuidar mucho más de tu apariencia física, también debes comenzar a tener más confianza con lo que sientes y lo que eres, tienes que proyectar una buena imagen para conseguir lo que quieres. Si estás viviendo un distanciamiento de tu pareja, entonces debes pensar la posibilidad de que sea una situación permanente, no dejes que esto suceda si es que no quieres perder a la persona amada. Libra debe entender que es parte de un equipo de trabajo, siempre será así, independiente que hagas un trabajo en solitario, siempre necesitarás gente que te apoye o que esté contigo en el proceso de tu creación, venta, idea, entre otros.

ESCORPIO

Una persona de edad avanzada te dará una recomendación muy buena que será muy útil en un tiempo más, guarda este consejo y hazle sentir orgullosa cuando estés teniendo el éxito que esta persona desea para ti. Un momento de relajo para ti y tu pareja será un punto muy alto del día, podrían pasar el día o la noche en un lugar que ambos disfruten, necesitas que alguien te quite la tensión que estás acumulando en tus hombros. No necesitas darle crédito a todos por lo que has ideado tú en tu mente, pero si tienes que comenzar a darte cuenta que somos un todo y que estamos inmersos en una cadena de personas que nos vamos apoyando mutuamente.

SAGITARIO

El amor necesita que estés más presente, es probable que estés dejando de lado un poco a la persona que amas, lo que no es bueno, porque lo está resintiendo y te lo hará saber. No es momento de cambiar de empleo o de hacer cambios fuertes en tu estilo de vida, necesitas calmarte y tomar un poco de distancia de decisiones fuertes que podrían desviar el camino que estás llevando en este momento. Necesitas aprovechar tu buena racha para comenzar a conocer gente nueva, para los solteros esto será muy importante, ya que el amor aparece cuando menos lo esperas.

CAPRICORNIO

Quienes se dedican a los negocios tendrán la oportunidad de hacer un excelente trato que les reportará muchos beneficios en el futuro, así como también les abrirá otras puertas para hacer más acuerdos a largo plazo. Estás en un momento excelente para comenzar a proyectar lo que quieres lograr más adelante, es muy probable que alguien muy cercano a ti te pida referencias para ofrecerte un trabajo muy bueno. No dejes que tus necesidades sobrepasen las de tu pareja, es momento de sentarse a conversar y escuchar realmente lo que la otra persona necesita y quiere, podrías sorprenderte con sus respuestas y te darás cuenta que es probable que estés cometiendo algunos errores.

ACUARIO

Tendrás un momento muy íntimo con una persona especial, si estás en una relación, será una jornada de mucha sinceridad para la pareja, podría haber algunas penas que se compartirán entre ustedes. Tienes una buena posibilidad de encontrar ese trabajo que deseas hace tiempo el día de hoy, pero debes dedicar harto tiempo de tu día para lograrlo. Un excelente momento para las ganancias y para hacer compras que involucren desembolsar una gran cantidad de dinero, si estás pensando en adquirir una propiedad o un automóvil, hoy es el día para hacerlo.

PISCIS

Necesitas comenzar a tener una actitud más positiva con respecto a las ideas de otros, estás trabajando en un equipo, por lo que siempre es bueno que comiences a ver lo que otros tienen para entregar. Piscis puede estar en un día un tanto gris, por lo que si despiertas sintiendo que necesitas tiempo a solas, no te preocupes, es normal querer separarse del grupo a veces y pensar las cosas que te han sucedido, no lo tomes como algo negativo. Estás esperando el resultado de un crédito que solicitaste y hoy podría llegar una excelente noticia referente a este tema, será un buen momento para ti, no olvides que debes pactar bien las condiciones de dicho acuerdo.