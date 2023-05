La enfermedad padecía Tina Turner al momento de fallecer

El mundo de la música está de luto. La tarde de este miércoles, 24 de mayo, se reportó el fallecimiento de la Reina del rock n’ roll, la aclamada Tina Turner.

La intérprete de ‘I don’t wanna lose you’ perdió la vida a los 83 años en su hogar en Küsnacht, Suiza, tras luchar contra una larga enfermedad; así lo confirmó un representante para The Guardian.

“Tina Turner, la ‘Reina del Rock N’ Roll’, murió en paz hoy a la edad de 83 años después de una larga enfermedad en su casa en Küsnacht, cerca de Zúrich, Suiza. Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir”, se lee en el comunicado del medio británico.

¿Qué enfermedad padecía Tina Turner?

Si bien el comunicado no especifica qué enfermedad padecía la artista al momento de fallecer, lo cierto es que en los últimos años la oriunda de Brownsville, Tennessee, había estado lidiando con diversos problemas de salud.

En 2016, se le diagnosticó con cáncer intestinal, lo que terminó por afectarle directamente los riñones, que no trabajaban de la manera adecuada. Debido a ello, la cantante se sometió a un trasplante de riñón en 2017.

No obstante, poco antes del trasplante, Tina llegó a considerar la eutanasia. De acuerdo a lo expresado por la misma intérprete a través de su autobiografía, ‘My Love Story’, el cáncer le ocasionó fuertes calambres que la dejaban semiparalizada, a tal grado de no poder caminar o alimentarse por sí sola.

A inicios de 2016 Turner se inscribió en la lista de espera de Exit, una organización que da apoyo en los procesos de eutanasia en Suiza. Sin embargo, la artista desistió a su decisión antes, señalando que no pudo hacerlo debido al gran amor que le tenía a su esposo.

“(Mi esposo) Dijo que éramos muy felices y que haría cualquier cosa para mantenernos juntos. Fue entonces cuando me dijo que me daría uno de sus riñones. Su generosidad me sobrecogió”, se lee en su libro de memorias.