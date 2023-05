Yankees suben prospecto top latino para que debute en grandes ligas

Los New York Yankees subieron al equipo de Grandes Ligas al dominicano prospecto Randy Vásquez, un lanzador de poca estatura pero con mucas proyecciones en el mas alto nivel.

Vásquez se encuentra en el dugout de los Yankees, quienes se miden ante los Orioles de Baltimore para disputar el segundo juego de la serie la noche de este jueves. Se espera que el oriundo de Navarette debute mañana viernes como abridor ante los Padres de San Diego.

