Batazo de foul impacta a Willy Adames y es llevado al hospital

El campocorto de los Milwauuke Brewers, Willy Adames, fue golpeado por una bola de foul mientras se apoyaba en la barandilla del dugout durante la segunda entrada del partido del viernes entre los Giants y los Cerveceros en el American Family Field.

El oriundo de Santiago no regresó al juego y fue enviado de inmediato al camerino junto con los médicos.

Brian Anderson en la caja de bateo cuando golpeó un batazo de foul a 90 millas que fue a aterrizar en la cabeza de Willy Adames, quien bajó su cabeza de manera inmediata con signos de mucho dolor.

Por suerte fue asistido de una manera muy eficiente por los médicos de los Brewers, quienes vieron cómo se apoyó del coach Waker McKinven al ver que no podia mantenerse estable.

Video:

Scary incident in Milwaukee as Brewers SS Willy Adames was hit with a foul ball in the dugout.

After a brief stoppage of play, Adames left the dugout for the clubhouse.

Prayers up for Willy 🙏pic.twitter.com/Vm8fa4Ard1

— ClutchPoints MLB (@ClutchpointsMLB) May 27, 2023