Craig kimbrel sigue los pasos de jansen y alcanza los 400 salvamentos

Craig Kimbrel de los Phillies de Philadelphia alcanzó los 400 juegos salvados de su extensa carrera en Grandes Ligas, colocando su nombre en una serie de récords históricos y por supuesto en la lista de todos los tiempos de dicho departamento.

El relevista salvó su número 400 la noche del viernes luego de lanzar un noveno inning en blanco en la victoria 6 carreras por 4 para los de Phillies sobre los Bravos de Atlanta.

El venezolano Ronald Acuña Jr fue la victima de Kimbrel y el que va a quedas plasmado en la historia como el momento en el cual dicho lanzador se convirtió en el octavo cerrador con mas salvados.

Craig Kimbrel’s 400th career save comes against the Braves, for the Phillies. baseball. pic.twitter.com/3kJUR6Z7Ps

— Absolutely Hammered (@AH_Pod) May 27, 2023