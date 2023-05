Festival de Cannes: los grandes ganadores de su edición 76 – El Diario

La directora francesa Justine Triet se convirtió en la tercera mujer en la historia del certamen en ganar la Palma de Oro. Mientras tanto, el gran premio fue para el británico Jonathan Glazer por Zona de interés

El Festival de Cine de Cannes celebró el 27 de mayo su ceremonia de clausura, en la que anunció a los ganadores de sus diferentes categorías. La francesa Justine Triet, de 44 años de edad, se coronó con el máximo galardón de la noche: la Palma de Oro. Con esto se convierte en la tercera mujer en recibir este premio en 76 años de existencia del evento.

Su filme, Anatomía de una caída, era una de las favoritas entre las 21 películas que formaban parte de la competición. El jurado estuvo presidido por el sueco Ruben Östlund, ganador del año pasado por Triángulo de la tristeza. Triet recibió la palma de manos de la reconocida actriz Jane Fonda.

Por su parte, el premio Cámara de Oro a la mejor ópera prima fue para el vietnamita Thien An Pham, quien debutó con su cinta Inside the Yellow Cocoon Shell. De igual forma, la Palma de Oro al Mejor Cortometraje se la llevó la húngara Flóra Anna Buda, por su animación 27. Fár, de Gunnur Martinsdóttir Schlüter, recibió mención especial en este renglón.

Anatomía de un premio

Jane Fonda (izquierda) celebra junto a Justine Triet (derecha) al entregarle la Palma de Oro. Foto: EFE/Sebastien Nogier

Triet es egresada de la Escuela Superior de Bellas Artes, y además de directora, es guionista y actriz. Conocida por su cine cargado de fuerte contenido social y feminista, debutó con el cortometraje Sur place (2007), además de rodar documentales sobre la situación política de Fracia. Con su primera película, La batalla de Solferino, se presentó en el festival de Cannes en 2013, en la programación de la Asociación del Cine Independiente para su difusión (ACID).

Anatomía de una caída es un thriller penal sobre una escritora alemana que es acusada por la muerte de su esposo en lo que parecía un aparente suicidio. Sin embargo, la cinta va más allá, abordando temas de interés para la autora como la complejidad de las relaciones humanas

Luego de recibir el premio en manos de Fonda en el Gran Théatre Lumiére de la ciudad de Cannes, Triet aprovechó su discurso para cargar contra la reforma de pensiones impulsada por el gobierno de Emmanuel Macron. Para desagrado de las autoridades francesas presentes, habló sobre cómo las protestas de las últimas semanas han repercutido no solo en el plano político, sino también en la vida cultural del país.

“La mercantilización de la cultura que el gobierno neoliberal defiende está rompiendo la excepción cultural francesa (refiriéndose a las políticas estatales para la protección y apoyo del arte francés). Esa misma excepción cultural sin la cual yo no estaría delante de ustedes hoy”, declaró.

La también francesa Julia Ducournau ya había ganado la Palma de Oro en 2021 por su película Titane. Y antes que ellas, el único precedente existente había sido el de la neozelandesa Jane Campion en 1993 por El piano, en un premio que debió compartir con el chino Chen Kaige con Adiós a mi concubina.

Gran premio

Jonathan Glazer (con el premio) tras recibir el Grand Prix Award de manos de Quentin Tarantino y Roger Corman. Foto: EFE/Sebastien Nogier

Además de la Palma de Oro, otro galardón importante en Cannes es el Gran Premio del Jurado. El ganador fue el británico Jonathan Glazer por Zona de Interés. El director volvió a Cannes 10 años después de Bajo la piel (2023), esta vez adaptando la novela del escritor Martin Amis, quien justamente falleció el 19 de mayo.

Su cinta recrea la vida familiar del comandante alemán Rudolph Höss, quien era el encargado del campo de concentración de Auschwitz. Con un fuerte contraste entre la aparente familiar de su casa, con un jardín lleno de flores, pero aledaño al centro en el que perdieron la vida miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

Otro premio del jurado fue para Fallen Leaves, del finladés Aki Kaurismaki. A pesar de ser una de las grandes favoritas, al final solo recibió el reconocimiento de la crítica

Reconocidos

Tran Anh Hung, ganador del premio a Mejor Director. Foto: EFE/Victor Boyko/Getty Images

Tanto Zona de interés como Anatomía de una caída tenían la peculiaridad de compartir la misma protagonista, la alemana Sandra Hüller. Aunque por esto muchos la daban como ganadora a Mejor Actriz, el premio fue para Merve Dizdar, por Dry Grasses. Esto debido a que las normas de Cannes prohíben entregar más de un galardón a las películas vencedoras de las dos categorías principales.

Mientras tanto, el jurado le otorgó el premio a Mejor Actor al japonés Kōji Yakusho, por su papel en Perfect Days, encarnando a un entrañable limpiador de baños.

En cuanto a la categoría a Mejor Director, el ganador fue el vietnamita Tran Anh Hung. Era otro de los competidores fuertes para llevarse la Palma de Oro por La Passion de Dodin Bouffant.

Una cierta mirada

El jurado del 76° Festival de Cannes. Foto: EFE/Sebastien Nogier

Además de los premios principales, estuvo también la selección Una cierta mirada, donde la ganadora fue How to Have Sex, primera cinta de la británica Molly Manning Walker. Les meutes, de Kamal Lazraq, obtuvo el premio del jurado en esta competencia paralela a Cannes.

Destacó también la brasileña Crowra, de Joao Salaviza y Renée Nader Messora, con el Premio a Mejor Equipo. La cineasta marroquí Asmae El Moudir se alzó con la categoría de Mejor Dirección con The Mother of All Lies.

En cuanto al premio Libertad, fue para Goodbye Julia, de Mohamed Kordofani, por retratar una historia de amistad en medio del conflicto armado de Sudán. Y el Premio Nueva Voz a la dirección novel fue para el rapero belga-congoleño Baloji, por Augure.