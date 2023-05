Las series exitosas que se han basado en hechos reales – El Diario

Algunos de los de estos documentales han ayudado para que los casos sean resueltos con el tiempo

Los documentales de true crime (crimen verdadero), que muestran testimonios y hechos que ocurrieron en la vida real, se han vuelto populares en las plataformas de streaming.

La mayoría de estas series son hechos criminales que han ocurrido de manera “extraña” y que en algunos casos han sido resueltos luego de la transmisión.

Estas series o documentales están disponibles en plataformas digitales como Netflix, HBO y Amazon Prime.

Las series de hechos reales más exitosas

Unsolved mysteries

Unsolved mysteries es un programa de televisión documental creado por John Cosgrove y Terry Dunn Meurer y transmitido por primera vez el 20 de enero de 1987 por NBC. Desde 2020, la plataforma de Netflix retomó esta serie en una temporada con dos volúmenes.

Esta serie cuenta casos reales de desapariciones desconcertantes, asesinatos impactantes y encuentros paranormales, según la descripción de la plataforma.

A través de este documental han sido varios los casos que, luego de mostrarlos, han podido ser resueltos.

Recientemente se conoció el hallazgo de una niña que había sido secuestrada por su madre hace seis años, y fue a través de un episodio de Unsolved mysteries que un seguidor reconoció a la menor que actualmente ya es una adolescente.

Foto:

La Policía de Asheville, en Carolina del Norte, Estados Unidos (EE UU), encontró a la adolescente tras recibir la llamada de una persona que la reconoció al ver su caso en la serie de Netflix.

De acuerdo con una publicación de la cadena de noticias CNN, la ahora adolescente Kayla Unbehaun, de 15 años de edad, estaba en Carolina del Norte, a 965 kilómetros del domicilio de su padre, quien vive en Illinois y que no dejó de buscarla durante todos estos años.

La plataforma de streaming confirmó, a través de un mensaje en redes sociales, que el dueño de una tienda en Carolina del Norte reconoció a Kayla Unbehaun y llamó a la policía.

“¡Un espectador de Unsolved mysteries ha cerrado un caso!”, expresaron desde la plataforma.

Este documental también reseñó el caso de la niña Mónica Bonilla, quien había desaparecido junto a su padre, Guillermo Ruiz Bonilla, en 1982.

La madre de la niña contó que su esposo había cambiado de personalidad luego del asesinato de John Lennon en 1980 y que él aseguraba que el espíritu del artista había reencarnado en él.

De acuerdo con una reseña del medio peruando El Comercio, el caso fue planteado en un episodio en el que se abordaba la desaparición de otra niña, identificada como Nyleen Marshal.

Tras una llamada de un seguidor del programa, quien creía que Nyleen vivía en Vancouver, Columbia (Canadá), resultó que se trataba de Mónica quien vivía allí con un nombre falso junto a su padre.

Amor y Muerte

Esta serie se encuentra en el catálogo de HBO, protagonizada por la actriz Elizabeth Olsen e inspirada en la novela Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs” y en una colección de artículos de la revista Texas Monthly (“Love & Death in Silicon Prairie” Parte I & II).

Esta trama habla de un caso que ocurrió en la vida real en el año 1980, cuando una mujer asesina a la esposa de su amante, y a pesar de su confesión el tribunal la dejó en libertad.

Lo que se conoció de este caso es que el hombre habría dejado su aventura con la mujer, quien también era casada, luego de que su esposa quedara embarazada. Un día en el que se encontraba en un viaje por trabajo, la ex amante ingresó a la casa y luego vecinos encontraron el cuerpo de la esposa del hombre en medio de un charco de sangre.

La víctima había sufrido al menos 40 cortes por un hacha. Durante la audiencia la mujer aseguró que el hecho había sido por defensa propia y quedó en libertad.

Aún ésta mujer sigue viviendo en el estado de Georgia, Estados Unidos, con el apellido de soltera, Wheeler.

Otras series de casos sin resolver Las series más vistas y seguidas en el tiempo están relacionadas a documentales de casos sin resolver. Muchas estadounidenses y son transmitidas en las cadenas como Netflix.

Algunas de estas series son: -En el nombre de Dios: Sagrada Traición. -El Hombre más odiado de Internet -La Chica de la foto -Dónde está marta – Bad Vegan

El grito de las mariposas

Esta serie se transmite por Star+ y es protagonizada por Sandy Hernández, Alina Robert, Camila Issa y Essined Aponte.

Está inspirada en un caso de la vida real que ocurrió durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, en República Dominicana, en la que tres mujeres alzaron su voz contra el dictador.

Minerva Mirabal (Sandy Hernández), personaje principal, quien fue ejecutada el 25 de noviembre de 1960 junto a sus hermanas por estar en contra de la dictadura de Trujillo. Su participación política la llevó a ser una de las figuras más importantes en la isla.

Esta trama si bien está basada en hechos reales, también se incluyeron hechos ficticios.

El caso de Alcasser

Netflix comparte entre su catálogo el documental sobre “El caso Alcasser”, que trata del asesinato de tres adolescentes (Miriam García, Desirée Hernández y Toñi Gómez). Las jóvenes habían pedido permiso a sus padres para ir a un baile en una discoteca de Picassent, España, pero no volvieron a casa.

Durante al menos 75 días no se conocieron detalles del paradero de las adolescentes, pero sus cadáveres fueron encontrados el 27 de enero de 1993 en un paraje montañoso.

De acuerdo con los reportes, las jóvenes fueron secuestradas, violadas, torturadas y asesinadas.

Este caso también fue cuestionado por el tratamiento mediático que tuvo, ya que la prensa mostró detalles de lo que padecieron las adolescentes. Además de las especulaciones que surgieron sobre el caso.

Por este caso fue detenido un sujeto identificado como Miguel Ricart y, para la fecha, aún se desconoce el paradero de Antonio Anglés, segundo implicado.

Escena del crimen: Desaparición en el Hotel Cecil

En este documental de Netflix se trata la desaparición y muerte de Elisa Lam, una estudiante canadiense de origen chino que murió en extrañas condiciones en febrero de 2013 durante su estancia en el hotel Cecil de Los Ángeles, California.

Este lugar es conocido en la ciudad por diferentes homicidios y suicidios que han ocurrido en el hotel.

La serie igualmente toca temas como la marginación de la comunidad y el maltrato de la salud mental que terminan influyendo para la “creación” de homicidas o suicidas.

Elisa fue hallada muerta en uno de los depósitos de agua del hotel. Durante las investigaciones se descubren las últimas imágenes de la joven, a través de las cámaras de seguridad y con comportamientos extraños.