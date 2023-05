¿qué hacer para recibir el bono 100% Escolaridad?

El gobierno venezolano, a través del Sistema Patria, otorga un subsidio destinado a niños, niñas y adolescentes en edad escolar llamado bono “100% Escolaridad”. Las personas que deseen recibir esta bonificación a través de la plataforma Patria deben cumplir con una serie de requisitos y seguir los siguientes pasos para completar el registro.

El bono “100% Escolaridad” solo se otorga a las familias que tengan uno o varios estudiantes en el hogar. Este subsidio solo se recibe una vez que los datos del menor de edad se encuentren registrados por su representante en el Sistema Patria.

¿Qué hacer para recibir este bono?

El primer paso es ingresar a la plataforma Patria. La persona debe escribir su usuario y contraseña para iniciar el registro.

– Una vez dentro de la plataforma, la persona deberá dirigirse al apartado “Directorio”.

– Seleccionar la opción “Escolaridad”.

– Registrar todos los datos de la zona educativa.

– Confirmar los datos del registro.

– El sistema Patria le notificará al usuario que estará en proceso de revisión para recibir el subsidio.

¿De cuánto es el bono de escolaridad?

Según la información brindada por las autoridades, el monto que corresponde a las familias con un hijo en edad escolar es de 72,00 bolívares. No obstante, si en un hogar hay más de un estudiante de colegio, corresponderá 57,60 bolívares para cada uno de ellos.

¿Cómo sé si me toca recibir el Bono 100% Escolaridad?

El Bono 100% Escolaridad es entregado directamente en la cuenta de Monedero Patria del beneficiario. La notificación es personalizada y será enviada vía SMS a través del 3532 mensajería patria, 67373 monedero patria o por la app veMonedero.

¿Qué hacer en caso de no recibir el bono de escolaridad?

El sistema no asignará los bonos si existen incongruencias en la información del núcleo familiar o si el usuario está fuera del país.

El Blog Patria informa en su portal web que el usuario debe verificar que la información esté correcta porque, de lo contrario, el sistema no procederá a otorgar los subsidios. También recomienda precisar el núcleo familiar solamente con padres e hijos, es decir, no añadir a otros parientes. Además, un usuario no puede ser jefe de familia en dos núcleos familiares, esto provocará que se anulen los subsidios.

El usuario deberá actualizar sus datos personales periódicamente para recibir los bonos. Además, otra opción para recibir los subsidios es escanear el carnet de la patria en la aplicación VeMonedero.

Con información de El Diario