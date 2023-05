Salvador Pérez se convierte el séptimo venezolano con más jonrones en la MLB

El capitán de los Kansas City Royals, Salvador Pérez llegó a 12 jonrones en la MLB 2023 y sigue escalando posiciones en la lista histórica entre venezolanos, ahora es el séptimo.

Salvador Pérez este 2023 está demostrando porque es de los mejores peloteros venezolanos de la actualidad y este sábado llegó a 12 jonrones en la temporada 2023 con los Reales de Kansas City, llegando a 235 de por vida en su carrera en las Grandes Ligas.

Mediante el juego de este sábado entre Royals y Washington Nationals, Pérez puso el juego 2-0 en el tercer inning con un soberbio batazo por el jardín izquierdo, significando esa conexión su jonrón 12 del 2023 y 235 de su carrera, superado de esa manera a su compatriota Carlos González en el séptimo puesto histórico entre los venezolanos en MLB.

Salvador Perez hit his 235th career HR, passing Aaron Judge, Carlos González, Gary Matthews, Kevin Mitchell and Hall of Famer Paul Molitor and moves into a tie with Johnny Damon, Bill Nicholson, Ben Oglivie and Dan Uggla for 277th on the All Time HR list.

