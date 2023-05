Alejandro Sanz estremece las redes: ‘Estoy triste y cansado’

Alejandro Sanz ha encendido todas las alarmas en Twitter con un preocupante mensaje que no ha dejado indiferente a nadie. El cantante se ha sincerado este sábado de madrugada con sus seguidores en la red social para revelar que no atraviesa un buen momento a nivel emocional.

«No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado», ha reconocido el intérprete de Corazón Partío al tratar de visibilizar su estado de ánimo. «Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano», ha agregado.

En este sentido, Sanz ha asegurado que está «trabajando» para que se le «pase». «Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer», ha valorado.

«Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente», ha añadido en su mensaje en Twitter que ha provocado una ola de apoyo por parte de sus seguidores.

Sanz ha explicado que necesitaba ser «sincero» con todos ellos. «Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual», ha compartido el cantante.

Su mensaje ha generado la comprensión de muchos usuarios en Twitter, que le han agradecido su sinceridad y le han enviado mensajes de ánimo. «La valentía de compartir tu sentir, de mostrarte vulnerable, es lo que te hace fuerte», «eres una inspiración en este universo para muchas personas, te mandamos mucho amor», o «gracias por ser vulnerable, siendo hombre. Donde muchas veces la sociedad les enseña que siempre deben ser fuertes», son algunas de las reacciones que se puede leer a su mensaje en la red social.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me…

— Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023