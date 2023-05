Andrew McCutchen no piensa en el retiro y tiene un mensaje para los Piratas

El veterano jardinero Andrew McCutchen sigue demostrando que es un pelotero rendidor, por lo que no piensa en el retiro de las Grandes Ligas y por esa razón le envía un mensaje a los Piratas de Pittsburgh.

Luego de siete temporadas, Andrew McCutchen regresó a donde empezó todo en la MLB, a los Piratas de Pittsburgh para esta temporada 2023, siendo un equipo que actualmente está peleando en la División Central de la Liga Nacional y busca acceder a la Postemporada 2023. Sin embargo, a sus 36 años, el jardinero se siente pleno y no piensa en retirarse.

Quiere quedarse en Pittsburgh

McCutchen volverá a ser agente libre luego de la presente campaña, pero le dejó en claro al periodista Jason Mackey del Pittsburgh Post-Gazette que no ve este 2023 como una gira de despedida en su carrera y además, quiere regresar el próximo año con el equipo de los Piratas.

“Tom Brady dijo que dejaría de jugar cuando apestara. No quiero ponerlo en el mismo contexto, pero cuando mi cuerpo me diga que ya tuve suficiente, entonces ya tuve suficiente, Mi cuerpo todavía dice, ‘No, eres bueno. Estás bien”, dijo el jardinero con 15 campañas de experiencia.

Además, el una vez MVP dejó bastante claro que no quiere terminar su carrera en la MLB con otro equipo que no sean los Piratas, recordando además, que con ellos empezó su camino en el 2009.

“Mientras las cosas sigan siendo como son, seguiré adelante. Quiero hacerlo aquí. No quiero hacerlo en ningún otro lado. No quiero continuar mi carrera en otro equipo. No sé si es la familiaridad o la comodidad de estar en Pittsburgh una vez más. El entorno, la vibra cuando estás en el campo, no tenía eso en ningún otro lado. Es bueno poder sentir todas esas cosas de nuevo”, agregó.

Andrew McCutchen en 2023

En la presente temporada, McCutchen tiene 42 hits en 44 juegos disputados, seis dobles, ocho jonrones, 20 carreras remolcadas, 25 anotadas y average de .269.

