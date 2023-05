Así le fue a Tyler Glasnow en su regreso a las Grandes Ligas

El lanzador de los Rays de Tampa Bay, Tyler Glasnow finalmente pudo hacer este sábado su debut en la temporada 2023 de MLB, siendo en una apertura ante los Dodgers de Los Ángeles.

Tyler Glasnow se perdió gran parte del 2022 debido a la recuperación tras la cirugía Tommy John, pero esta temporada 2023 la inició en la lista de lesionados, siendo hasta este 27 de mayo que pudo hacer su debut con los Rays de Tampa Bay, dejando muy buenas sensaciones en este regreso al béisbol de las Grandes Ligas.

Luego de completar su rehabilitación, el mánager Kevin Cash programó su apertura para este sábado ante los Dodgers, donde trabajó por espacio 4.1 episodios, recibiendo cinco hits, tres carreras, otorgó un boleto y propinó ocho ponches, yendose sin decisión, pero dejando muy gratas sensaciones luego de un tiempo considerable sin lanzar en la máxima categoría.

It’s a sight that hasn’t been seen at Tropicana Field in what feels like ages.

It really is a thing to behold. pic.twitter.com/u8ftsgld9d

— Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) May 27, 2023