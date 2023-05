Fox News: «Los chilenos vienen a aterrorizar EEUU»: Fox News muestra por qué fiscal pide fin de visa-e para Chile

Estamos literalmente abriendo las compuertas para que los chilenos se aprovechen de los ciudadanos estadounidenses, ingresen a nuestros hogares, roben nuestras propiedades y aterroricen a los EEUU», puntualizó el fiscal Spitzer en conversación con Fox News.

Desconcertados se encuentran los departamentos de policía de varias localidades a lo largo de Estados Unidos debido a la acción de numerosos delincuentes chilenos, quienes se han especializado en el robo a viviendas deshabitadas.

El auge del “turismo delictual” motivó incluso a que la cadena Fox News encargara a uno de sus principales rostros, el periodista Lawrence Jones, que viajara por el país documentando el actuar de estos criminales.

Para ello llegó hasta el condado de Nassau, cercano a Nueva York, donde conversó con el teniente de policía de la localidad de Avon, John Schmalberger.

“Sabemos que es un grupo organizado desde Sudamérica, que viene al país y viaja por todos lados. Acá eligen un barrio, observan y toman nota de cuando la gente llega y se va. Finalmente eligen un momento en que tocan el timbre y, si nadie acude, ingresan a la casa por su parte posterior para llegar hasta los dormitorios, donde toman joyas, dinero y otros objetos de valor”, afirmó el policía.

Schmalberger reconoció la dificultad de dar con el paradero de los connacionales. “No hemos logrado hacer ningún arresto. Lo único que sabemos es que ahora podrían estar viajando hacia el medio oeste”, afirmó.

Una opinión similar tiene la fiscal de distrito Anne Donnelly, quien informó a Jones sobre lo complejo que les resulta perseguir a estos criminales chilenos.

“Uno de los problemas es que cuando los detenemos nos dan un nombre, y luego nos enteramos de que los buscan por otro nombre en California, y por un tercer nombre en Florida”, indicó Donnelly.

“Son increíblemente adaptables”, asevera la fiscal. “Uno de los mayores problemas es que no logramos dejarlos en prisión bajo fianza. En 2020 yo estaba aún trabajando en tribunales y aunque pidiera dejarlos detenidos, el juez me decía ‘lo siento pero por el tipo de delito no puedo’. Y entonces, por primera vez en mi carrera, vi acusados que pasaban riéndose frente a mí. Desde luego sabían que no los volveríamos a ver”, sentenció.

“Hay que sacar a los chilenos del programa (de exención de visa)”

Pero a quien no ha hecho nada de gracia esta desfachatez de los delincuentes chilenos es al fiscal del condado de Orange, en California, Todd Spitzer, quien ha hecho llamados tanto a congresistas como al Secretario de Seguridad Nacional de EEUU, Alejandro Mayorkas, a eliminar a Chile del programa de exención de visas (Visa Waiver).

“Estoy llamando, y en realidad exigiendo, que el secretario Mayorkas elimine a Chile del programa de visa electrónica. Esto no significa que los chilenos no puedan venir a EEUU, sino que ya no puedan hacerlo con sólo llenar un formulario en internet y pagar 21 dólares, mientras Chile no realice un chequeo de sus antecedentes penales”, demandó el funcionario estatal.

