Gloria Trevi cautivó al público de Caracas con su «Isla Divina Tour»

La cantante mexicana, Gloria Trevi, un icono de la cultura musical, se encontró con un eufórico público la noche de este sábado en un maravilloso espectáculo que tuvo lugar en las instalaciones de la terraza del Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT), en Caracas.

La cantante mexicana Gloria Trevi enloqueció al público caraqueño que la vio en el CCCT la noche del sábado 27 de mayo#GloriaTrevi pic.twitter.com/UftU2mjDN9 — NOTICIAS AL DÍA Y A LA HORA (@Notidiahora) May 28, 2023

La artista llegó a Venezuela, tras varios años de ausencia, en el marco de su gira “Isla Divina World Tour”, la cual la llevó a agotar taquillas en su natal México, pasando por Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Estados Unidos y España.

Asimismo, el show inició aproximadamente a las 10:30 de la noche debido al mal clima que azota la capital venezolana, sin embargo, no fue impedimento para que Trevi diera un buen espectáculo interpretando temas como “No querías lastimarme”, “Todos me miran”, “Con los ojos cerrados”, entre otros.

A continuación, el Setlist completo de las canciones que cantó la diva azteca:

• ¿Qué hago aquí?

• El recuento de los daños / ¿Qué voy a hacer sin él? / No querías lastimarme / Vas a recordarme / Hijoepu*# / Me lloras

• Dr. Psiquiatra

• Tu ángel de la guarda

• Cinco minutos

• Soñando

• En medio de la tempestad

• Pelo suelto

• Siempre a mí

• Él se equivocó

• Sube

• Con los ojos cerrados

• Nos volvimos locos

• Tribu

• El favor de la soledad

• Ensayando como pedirte perdón

• Vestida de azúcar

• Yo tengo hoy / Las pequeñas cosas / Diosa de la noche

• Gloria

• Como yo te amo (Rocío Jurado cover)

• Grande

• Todos me miran

• Fuego con fuego

• Ábranse perras

Respecto a la escenografía, diversas fuentes periodísticas presentes en el lugar aseguraron que hubo un “excelente el montaje y estética del show”, además, de los 12 cambios de vestuario de la cantante.

Finalmente a las 12:30 am de este domingo, la diva azteca cerró el eufórico show tras dos horas de concierto.