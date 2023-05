Investigan a Roger Waters por usar un traje estilo nazi y ‘disparar’ durante un concierto

La Policía de Berlín ha abierto una investigación contra Roger Waters, cofundador de la banda de ‘rock’ Pink Floyd, por presuntamente incitar al odio y «enaltecer el gobierno del régimen nazi» tras usar vestimenta relacionada con la extrema derecha en un concierto ofrecido en Alemania el pasado miércoles, informa Jewish News.

«El contexto de la ropa usada se considera capaz de aprobar, glorificar o justificar el gobierno violento y arbitrario del régimen nazi de una manera que viola la dignidad de las víctimas y, por lo tanto, perturba la paz pública», dijo al medio el portavoz policial Martin Halweg, al confirmar que las autoridades locales han iniciado un procedimiento de investigación criminal en relación a la sospecha de incitación a la violencia.

En grabaciones del espectáculo, que se han viralizado en redes sociales, se observa al artista británico usar una chaqueta larga negra, guantes negros y un brazalete rojo con martillos cruzados en lugar de esvásticas. Además, simuló disparar un arma falsa, mientras que alrededor del lugar se distinguían emblemas con martillos cruzados.

Otro de los momentos más controversiales durante el concierto, fue la inclusión de los nombres de Ana Frank, la víctima adolescente judía asesinada durante el Holocausto, y el de Shireen Abu Akleh, una periodista de Al Jazeera que recibió un disparo mortal el año pasado mientras cubría una redada israelí en un campo de refugiados en la ciudad de Yenín, en Cisjordania.

«Buenos días a todos menos a Roger Waters, quien pasó la noche en Berlín (sí, Berlín) profanando la memoria de Ana Frank y los seis millones de judíos asesinados en el Holocausto», publicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel este miércoles en Twitter, en reacción a la polémica interpretación del cantante.

Roger Waters also came out dressed in facist SS style garb, and pretended to fire a rifle. Imagine doing this in Germany. Horrific. pic.twitter.com/u65I3Y1azX

— Ari Ingel (@OGAride) May 24, 2023