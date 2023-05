José Altuve pegó su primer jonrón de MLB 2023 y se acercó a los 200 de por vida

El venezolano José Altuve conectó su primer jonrón de la temporada 2023 de MLB y se acercó a los 200 jonrones de por vida en su carrera en las Grandes Ligas.

El Astroboy está oficialmente de regreso al dar su primer bambinazo de la campaña de este año en las Grandes Ligas. Fue un bact to back con su compañero Chas McCormick para ampliar la ventaja de los Houston Astros a seis (6) carreras por una (1) en la séptima entrada del juego ante los Oakland Athletics. Fue el jonrón 193 en la carrera del pequeño gigante en el big show lo que hace pensar que José Altuve pueda llegar a los 200 esta zafra.

José Altuve debutó recientemente en la temporada 2023 de MLB, después de superar la fractura de pulgar que sufrió en el Clásico Mundial de Béisbol (CMB) 2023 en el juego de los Cuartos de Final ante los Estados Unidos por un pelotazo que lo sacó del juego y del inicio de la temporada de este año y lo hizo perderse casi dos meses de la misma.

La ofensiva de los Houston Astros extrañaba a José Altuve, quien sin duda es parte clave de la misma. Los siderales se ha visto afectados por la lesiones que sufrieron sus peloteros durante y después de haber jugado en el CMB lo cual fue criticado por Dusty Baker el mánager de los texanos.

Jose Altuve hits his first home run of the season! pic.twitter.com/OOK5EquBgg

— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) May 28, 2023