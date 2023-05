Noah syndergaard y unas declaraciones que encienden las alarmas sobre el retiro

El lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Noah Syndergaard sigue con algunos problemas y recientemente dijo unas palabras que encienden las alarmas sobre su retiro de la MLB.

Noah Syndergaard no está atravesando un buen momento en la temporada 2023 de Grandes Ligas, incluso en un momento recurrió a la hipnosis para encontrar su mejor versión, pero los problemas siguen. Ahora, el derecho de los Dodgers de Los Ángeles hizo unas declaraciones que dejan un poco en el aire su futuro profesional en el mejor béisbol del mundo.

En 10 aperturas, Syndergaard tiene solo una victoria en la campaña 2023 de Grandes Ligas y recientemente, le declaró a Juan Toribio unas palabras que generan bastante incógnita en su futuro.

“Simplemente no hay mucha emoción positiva en este momento cuando pienso en lanzar, en particular”, dijo Noah Syndergaard.

#Dodgers Noah Syndergaard: “Just not a lot of positive emotion right now when I think about pitching, in particular.”

— Juan Toribio (@juanctoribio) May 27, 2023