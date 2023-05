Aaron Judge hace de todo en último juego de la serie ante Padres

El toletero Aaron Judge de los New York Yankees no dejó ir a los Padres a San Diego sin antes hacerse sentir con su madero a larga distancia en el Yankeee Stadium.

Con el marcador 1-0 arriba los visitantes, Judge fue a batear sin corredores en base, 1 out y en la lomita el veteranísimo Yu Darvish, disparó un vuelacercas letal por el jardín izquierdo a 399 pies con una velocidad de salida de 111 MPH.

Video:

Judge se consolida como el líder de jonrones de la Liga Americana con un total de 15. Ademas, n su siguiente turno al bate disparó un sencillo remolcador para igualar el partido una vez más.

Video:

Y como si fuera poco, Aaron Judgetambién le robo un extrabase o posible jonron a su ex-compañero Rougned Odor. La estatura de Judge es un punto a favor para hacerle daño a los rivales y de paso salvar a los lanzadores en el jardin derecho.

Video:

Aaron Judge may have just robbed a home run and he made it look easy pic.twitter.com/Fy7brrRHuV

— Talkin’ Yanks (@TalkinYanks) May 28, 2023