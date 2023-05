Angelinos suben al super prospecto Ben Joycce

Los Angels de Anaheim hicieron un movimiento muy esperado por su fanaticada, han llamado desde Doble-A al lanzador prospecto Ben Joyce, quien se destaca por su impresionante capacidad de lanzar su recta hasta 105 millas por hora.

Ante la baja del relevista Matt Moore con una distensión en el oblicuo derecho, los Angelinos acudieron a su artillería pesada desde Ligas Menores y dieron con Joyce, quien es considerado el noveno mejor prospecto del sistema de Ligas Menores de dicha organizacion.

Ben Joyce de apenas 22 años, 245 libas y 6’5 de estatura, fue el pick número 89 en la segunda ronda del draft de la temporada 2022 luego de robarse todas las miradas con la universidad de Tennessee, donde causó estragos con su impresionante velocidad y facilidad de lanzar strikes.

Finalmente fue drafteado y enviado directamente a Doble-A sin antes probar un nivel mas bajo, allí tuvo ERA de 2.05 en 13.2 entradas mas 20 ponches. La oposición tuvo un pobre AVG de .220 ante sus envíos.

Su invitación a los Spring Training…

Era de esperarse que los Angels de Anaheim quisieran ver mas de cerca al derecho, asi que optaron por invitarlo a los Spring Training 2023, donde dejo buenas impresiones ponchando a 10 bateadores en 6.2 entadas limitando a sus oponentes a .162 puntos de AVG. No hizo el equipo para el Opening Day, pero si se ganó ser una de las primeras opciones en caso de necesitar un brazo fresco desde Lias Menores en algun punto de la temporada regular de Grandes Ligas.

Este 2023 ha sido otro año fenomenal para Joyce, siguió haciendo de las suyas en Doble-A con 24 ponches en 15 entradas, aun sus oponentes acumulan un AVG por debajo del promedio con .135.

El control de sus lanzamientos han sido el único enemigo de Ben en su corto paso por Liga Menores, aún no domina a la perfección su cambio de velocidad, pero sí posee un slider muy deslizante capaz de sacar de balance a los bateadores..

Se espera que haga su debut esta tarde en lo que es el ultimo juego de la serie entre Miami Marlins ante Angelinos en Anaheim. Dependiendo de cómo lo haga hasta el regreso de Moore, podría quedarse estable en el más alto nivel.

Triple-digit heat is headed to The Show!

The #Angels are set to callup No. 9 prospect Ben Joyce from Double-A Rocket City to join the bullpen for what would be his MLB debut.

— MLB Pipeline (@MLBPipeline) May 28, 2023

— MLB Pipeline (@MLBPipeline) May 28, 2023