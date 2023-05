Anthony Rizzo se enoja con Fernando Tatis Jr por barrida en la inicial

El veterano Anthony Rizzo no estaba feliz con la barrida que hizo Fernando Tatis Jr. al momento de intentar regresar a la inicial en un viraje del receptor Kyle Higashioka en medio del último juego de la serie entre New York Yankees y San Diego Padres.

En la parte alta de la sexta entrada con dos outs, Fernando Tatis Jr corriendo en la inicial y Xander Bogaerts en la caja de bateo, Cole amagó con hacer un viraje a la inicial, sin embargo, al siguiente pitcheo el receptor logró fusilar a Tatis Jr en la inicial con un viraje sorpresa y el descuido del dominicano.

Fernando Tatis Jr sé barrio de forma agresiva en la inicial al ver que Rizzo tenía la almohadilla un poco bloqueada, y aunque no sabemos las verdaderas intenciones, la pierna izquierda de Anthony Rizzo recibió el fuerte impacto, provocando que el toletero de los New York Yankees soltara todo lo que llevaba con el mientras mostraba señales de dolor.

El cuerpo médico de los Yankees salió a auxiliar a Rizzo, quien salió caminando por sus propias piernas y poco después fue removido del juego. D.J Lemahieu fue removido desde la tercera base hasta la primera para cubrir a su compañero.

Video:

Yankees get a strike em out throw em out double play but Rizzo is in a lot of pain pic.twitter.com/ibu6e0myVA

— Talkin’ Yanks (@TalkinYanks) May 28, 2023