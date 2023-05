Gary Sánchez pacta con los Padres de San Diego

Fuentes de Hector Gómez de la Z101 y Mirian Luz, el toletero Gary Sánchez estaría llegando a un acuerdo con los Padres de San Diego en las Grandes Ligas. Aún no hay nada confirmado.

Luego de varios días de ser sacado del roster de los New York Mets y ser colocado en waivers, los Padres de San Diego se hacen de los servicios de Sánchez al reclamarlo y añadirlo a su roster de Grandes Ligas.

Con el pésimo rendimiento ofensivo y defensivo del veterano Austin Nolan detrás del plato, era de esperarse que los Padres exploraran opciones en el mercado tal y como lo hicieron al firmar al careta Brett Suvillian tras la baja del también receptor Luis Campuzano.

Aún no anuncian el movimiento correspondiente en el roster del equipo, se espera que Gary Sanchez se una en los próximos días con el fin de hacer lo que no pudo en su regreso a New York y Grandes Ligas.

Reporte:

Gary Sanchez is headed to San Diego pic.twitter.com/zYdMYoClVn — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) May 29, 2023

Sánchez de 30 años aspira a la estabilidad en el más alto nivel, falló en el intento con los Gigantes de San Francisco y con los New York Mets, se queda en la Liga Nacional con dirección a un equipo que le urge la necesidad de salir de la monotonía mientras compiten por el banderín de su división.

Gary se podría sentir como en casa llegando a los Padres, allí hay un sin número de latinos como el venezolano Roudged Odor, más Fernando Tatis Jr, Juan Soto, Manny Machado, Nelson Cruz, Domingo Tapia y Luis García.

La realidad del tiempo del “Kraken” en los Mets es que aunque estuvo 8 días en el equipo, solo disputó seis turnos y estuvo 18 entradas detrás del plató, acúmulo AVG de No era un tiempo prudente como para juzgarlo, pero así es el negocio del béisbol.