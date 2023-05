Yankees tienen buenísimas noticias sobre Giancarlo Stanton

Previo a una serie interesante previo a los Marineros de Seattle, los New York Yankees traen interesantes noticias acerca del bateador designado y también jardinero Giancarlo Stanton.

Aaron Boone, dirigente de los Yankees, confirmó que Stanton se reportará mañana a la sucursal de Doble-A (Somerset Patriots) del equipo en Ligas Menores para comenzar con su rehabilitación.

#Yankees slugger Giancarlo Stanton will start a rehab assignment with Double-A Somerset on Tuesday.

The 2017 NL MVP swatted 4 homers in 13 games before being placed on the IL on April 17. pic.twitter.com/ni6C7z6Hy4

— Minor League Baseball (@MiLB) May 30, 2023