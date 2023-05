Aaron Judge llega a Seattle causando estragos

El toletero de los New York Yankees, Aaron Judge, llega haciendo de las suyas a Seattle en el primer juego de la serie ante los Marineros en las Grandes Ligas 2023.



Con el juego empatado 1-1 en la parte alta de la tercera entrada, Judge disparó un cuadrangular a 116 millas por hora que recorrió una distancia de 376 pies por el jardín izquierdo del antiguo Safeco Field. El marcador se puso 3-1 a favor de los visitantes.

Video:

Bryce Miller, lanzador a quien el “Juez” le dictó sentencia, no había permitido un solo cuadrangular en las primeras cinco salidas de su carrera de Grandes Ligas hasta esta noche.

Poco después en la parte alta de la séptima entrada, Judge volvió a depositarla detrás de la valla con otro cuadrangular solitario para aumentar la ventaja de los Mulos a 9 carreras por 4 sobre los Marineros.

Video:

Aaron Judge LAUNCHES his second HR of the night 👨‍⚖️

(via @Yankees)pic.twitter.com/zhxVaINepO

— SI MLB (@si_mlb) May 30, 2023