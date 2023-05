!Controversia! Modelo iraní y vestido con soga

Modelo iraní vestido con soga En medio de ejecuciones de personas inocentes, la modelo Mahlagha Jaberi ha generado polémica al vestir un vestido que lleva cosida una soga y luego filmar un video seductor utilizando una canción que se ha convertido en un himno para los manifestantes.

La controvertida acción de Jaberi ha sido reivindicada y tambien criticada por su falta de sensibilidad hacia el sufrimiento de los iraníes y ha sido calificada como absolutamente indignante. Mientras la atención internacional se centra en la situación en Irán y en la lucha por los derechos humanos, la elección de Jaberi de utilizar un atuendo con una soga cosida en él y promover un video sensual ha levantado la atención de muchos.

El video en cuestión, que fue filmado por Joystrotz y en el que Jaberi viste un vestido diseñado por Jila Saber, ha generado una ola de comentarios en las redes sociales . Al final del video, Jaberi hace un llamado para detener las ejecuciones, pero sin proporcionar información adicional o contexto sobre la situación en Irán, lo que ha llevado a algunos a considerar que su mensaje carece de utilidad en la lucha por los derechos humanos en el país.

