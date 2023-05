Así será el platero que va a recibir a través del Sistema Patria en el mes de junio

Se acaba el mes de mayo, y fue una entrega exorbitante de bonos a través del Sistema Patria, por parte de la administración del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros.

Junio no será una excepción para la entrega de esos bonos, ya que según el portal La República, el político aprobó la entrega de varios bonos por medio de su registro con el Carnet de la Patria en su Plataforma Digital.

En este sentido, no puede quedarse sin toda la información, sobre esos bonos que llegarán a través de su VeMonedero, para continuar en el disfrute, del servicio que le ofrece el Sistema Patria.

Es por ello que a continuación le diremos cuáles son los nombres de esos bonos que el Gobierno Venezolano aprobó, para que en este mes de junio lleguen a su Monedero.

Hogares de la Patria: De 57,60 a 216 Bolívares.

Amor Mayor: 130 Bolívares.

Economía Familiar: Bolívares.

Parto Humanizado: Bolívares.

Lactancia Materna: 144 Bolívares.

100% Escolaridad: 72 Bolívares.

José Gregorio Hernández: 108 Bolívares.

Beca Universitaria: 135 Bolívares.

Beca Enseñanza Media: 90 Bolívares.

Tuitero Patria: 60 Bolívares.

Chamba Juvenil: 135 Bolívares.

Somos Venezuela. 135 Bolívares.

Primer Bono Especial: Por confirmar.

Segundo Bono Especial: Por confirmar.

Bono de Guerra Económica (trabajadores activos): 750 Bolívares.

Bono de Guerra Económica (jubilados): 1.225 Bolívares.

Bono de Guerra Económica (pensionados): 500 Bolívares.

Bono de Corresponsabilidad y Formación: Hasta los 4.650 Bolívares.

Bono Cultores Populares: 360 Bolívares.

#Aquí Nuestras únicas redes sociales.

¡SIGUENOS!

No te dejes engañar y consulta nuestros canales oficiales.

Di NO a la estafa con los Beneficios del Gobierno Bolivariano.#UniónSuramericana #29May pic.twitter.com/sRAu60WnYu— Carnet de la patria (@CarnetDLaPatria) May 29, 2023