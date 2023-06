Jugada polemica tras carrera anotada en el noveno por Yuli Gurriel

Los Padres de San Diego dominaron a los Marlins 1 por 0 durante las primeras ocho entradas del partido del miércoles, sin embargo, en el noveno permitieron dos carreras, suficientes como para perder el partido al ser dejados en el terreno…

La carrera del empate fue anotada por Yuliesky Gurriel tras un hit de Jean Segura al jardin izquierdo y un tiro de Juan Soto, el cual no fue capaz de liquidar al cubano en el home plate. Luego, Nick Forbes disparo un sencillo remolcador de la segunda y última carrera de los Marlins para terrenear a los Padres y su cerrador Josh Hader.

MARLINS WALK IT OFF 💥 Nick Fortes drives in Jean Segura and the Marlins win in comeback fashion!!!!!!! @Marlins | #MakeItMiami pic.twitter.com/qe4HhAPKqi — Bally Sports Florida: Marlins (@BallyMarlins) June 1, 2023

Después del juego una imagen se hizo viral, en la que se puede observar como el pie derecho de Yuliesky Gurriel está un poquito alejado de la almohadilla y se deduce que no pisó el home plate. Lamentablemente los Padres de San Diego no se percataron de eso y no pidieron la revisión de la jugada.

Old man Melvin asleep in the dugout as usual not challenging this pic.twitter.com/iKViehC4HI — Fathers (@FriarRigoSD) June 1, 2023

Minutos después llegó el hit de oro de parte de los Marlins para obtener la primera victoria de la serie sobre los Padres de San Diego, es valido destacar que la carrera de Gurriel fue la que mantuvo con vida al equipo.