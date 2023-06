Al Pacino se enredó con una de 29 años será padre nuevamente a los 82

Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Y, aunque para algunos pueda parecer una locura, y para otros que a los 82 años ya es tiempo de ser bisabuelo; Al Pacino se prepara para cambiar pañales.

El legendario actor de Hollywood le dará dentro de poco la bienvenida a su cuarto hijo. Su novia, Noor Alfallah, está embarazada de ocho meses, según reportó el sitio TMZ.

Según el mencionado medio, los representantes de Al Pacino les confirmaron que, efectivamente, la pareja espera ansiosa al bebé.

Noor comparte pocas fotos con Al Pacino en sus redes como Instagram

La noticia llega unos días después de que Robert De Niro, con quien Pacino tiene una amistad de larga data, confirmara en una entrevista que se convirtió nuevamente en padre, a los 79 años.

El próximo niño compartirá con sus hermanos Julie,Jan, Olivia y Anton, ambos de 22, los otros hijos del actor.

Al Pacino y Noor Alfallah tiene poco más de un año de relación pública, por cuanto para el momento en el que se les vio juntos ya tenían un buen rato en noviazgo.

El actor le lleva 53 años a su novia. No obstante otros medios como Page Six aseguran que a Alfallah acostumbra relacionarse con hombres mayores y ricos. “La diferencia de edad no parece ser un problema, aunque él es mayor que su padre. Ella se mueve con la multitud adinerada de la alta sociedad y proviene de una familia con dinero”.

La joven tuvo una relación con Mick Jagger (cuando él tenía 72 años) y con el multimillonario Nicolas Berggruen, de 60.