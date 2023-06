Estos son los estrenos para junio de Netflix, Disney Plus, HBO Max y Amazon Prime

Las principales plataformas de streaming actualizaron su catálogos con diversos contenidos

Durante el mes de junio, las plataformas más populares de streaming llegan con ofertas variadas y muchos estrenos.

En el caso de Netflix, estrenará la cuarta temporada de Yo nunca y de la serie de Titanes, la cual está centrada en los superhéroes Los Jóvenes Titanes.

HBO Max estrenará el 22 de junio la segunda temporada de And Just Like That, la serie que sirve de continuación para la exitosa Sex and the City.

Por su parte, Disney+ incluirá en su plataforma Avatar: El camino del agua el 7 de junio. Además, de un documental sobre el creador de los héroes de Marvel, Stan Lee, el 16 de junio.

Los fanáticos de Jack Ryan se despedirán de la serie con su cuarta y última temporada que se estrenará el 30 de junio en Amazon Prime.

A continuación, los estrenos de las principales plataformas de streaming para el mes de junio:

Netflix

Series

-Los días, dorama (1º de junio)

–Lego Ninjago: el ascenso de los dragones (1º de junio)

–Perros pastores (1º de junio)

–Valeria, temporada 3 (2 de junio)

–Manifiesto, episodios finales (2 de junio)

–Barracuda Queens (5 de junio)

-Yo nunca, temporada 4 (8 de junio)

–Este mundo no me hará falta (9 de junio)

-Sabuesos, k-drama (9 de junio)

–Madre de alquiler (14 de junio)

-Queremos el divorcio, dorama (22 de junio)

-La isla calavera (22 de junio)

-El pasado no duerme (22 de junio)

–Titanes, temporada 4 (25 de junio)

Películas

-Una vida maravillosa (1º de junio)

–Ricos de amor 2 (2 de junio)

–El misterio del dragón (4 de junio)

-Sé tú misma (9 de junio)

–Paw: la película (14 de junio)

-Misión de rescate 2 (16 de junio)

-A través del mar (23 de junio)

-La combinación perfecta (23 de junio)

Documentales

–El rey de los clones: La caída del Dr. Hwang Woo-Suk (23 de junio)

–El dorado: todo lo que odian los nazis (28 de junio)

Foto: Netflix

Disney Plus

Series

-Leyendas (14 de junio)

–Mickey y yo (14 de junio)

-Secret Invasion (21 de junio)

-Fin de semana en familia (28 de junio)

Películas

-Avatar: el camino del agua (7 de junio)

-Flamin’ Hot: El sabor que cambió la historia (9 de junio)

–El mejor del mundo (23 de junio)

Documentales

-Stan Lee, una leyenda centenaria (16 de junio)

-548 días: Captada por una secta (30 de junio)

Foto: Sensacine

HBO Max

Películas

-El último baile de Magic Mike (2 de junio)

-Richard Jewll (2 de junio)

-Embarazados (2 de junio)

Series

-Nancy Drew, temporada 4 (1º de junio)

–The Idol (5 de junio)

–Mayans M.C., temporada 5 (13 de junio)

-Los Gemstone, temporada 3 (19 de junio)

–And Just Like That, temporada 2 (22 de junio)

–Warrior, temporada 3 (29 de junio)

Documentales

-Desnudez. Fuerza. Orgullo (1º de junio)

-El regreso de la reina de Versalles (8 de junio)

–Trump: Unprecedented (8 de junio)

–Las cinco primeras (9 de junio)

–Cómo crear un escándalo sexual (15 de junio)

–El gran sarao (16 de junio)

-Los pecados de la iglesia Hillsong (19 de junio)

–Sofía y la vida real (23 de junio)

Amazon Prime

Películas

-Huesera (7 de junio)

-Culpa mía (8 de junio)

-El lobo de Wall Street (14 de junio)

-John Wick 4 (15 de junio)

-Maravilloso desastre (16 de junio)

Series

-Deadloch (2 de junio)

-With Love, temporada 2 (2 de junio)

-The Lake, temporada 2 (9 de junio)

-The Grand Tour: Eurocrash (16 de junio)

-Jack Ryan de Tom Clancy (30 de junio)

Documentales

–Shiny Happy People: Duggar Family Secrets (2 de junio)