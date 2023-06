José urquidy con noticias que llenan de alegría a los astros de houston

El equipo de los Astros de Houston sonríe en la temporada 2023 de MLB, ya que recibieron noticias sumamente buenas sobre la recuperación del lanzador mexicano José Urquidy.

José Urquidy ha estado inhabilitado desde hace par de semanas debido a una dolencia en el hombro, pero este miércoles la gerencia de los Astros de Houston dieron noticias alentadoras, ya que el mexicano ha evolucionado en su recuperación y podría estar cerca de volver a las Grandes Ligas.

A través de una entrevista Sports Talk 790, el gerente general de los Astros, Dana Brown actualizó el estado actual de Urquidy, donde deja claro que el avance es positivo, por lo que podría estar cercano a volver al cuerpo de lanzadores del mánager Dusty Baker.

“En realidad está lanzando. Así que nos sentimos bien por eso. Es difícil decir cuál es la línea de tiempo… Está en el programa de lanzamiento que comenzó esta semana”, dijo el directivo de los Astros sobre el mexicano.

Dana Brown, on @SportsTalk790, Jose Urquidy: “He’s actually throwing. So we feel good about that. It’s tough to say what the timeline is..He’s on the throwing program that started this week.

— Mark Berman (@MarkBermanFox26) May 28, 2023