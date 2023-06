Liliana Morillo narró lo que no hará cuando muera El Puma

La actriz venezolana Liliana Morillo estuvo como invitada en una entrevista en el programa estadounidense ¡Siéntese quien pueda! el cual conduce el presentador venezolano, Carlos Mesber.

En medio de la entrevista, la criolla soltó el yoyo con relación a muchos temas que involucran a su padre el cantante José Luis Rodríguez mejor conocido como “El Puma” y la mala relación que lleva con él.

La también cantante Liliana Morillo reveló una decisión que tomó junto a su hermana, Lilibeth que sorprendió a sus fanáticos, esto en una reciente entrevista en el programa de la cadena hispana de Univisión donde la criolla también forma parte del equipo.

Asimismo, en parte de la conversación entre los venezolanos, Liliana Morillo comunicó para todos los televidentes acerca del fallecimiento de su padre donde puntualizó “¿Voy a ir al funeral? No y creo que Lilibeth tampoco y mi hija Galilea tampoco, se va ir, como él sembró que se va a ir. Pudiendo arreglar las cosas para que el público no escuche una Vanessa decir, qué vergüenza”. Mejor se va a fesfejar pero ir pues no irá.

Importante destacar, que “El Puma” estuvo en una entrevista de un famoso programa argentino La Noche de Martha legrand en la que, al momento de preguntarle por sus hijas, solamente hizo énfasis en Génesis Rodríguez y denegó de las criollas.