Nacho estrenó videoclip de “Así es mi llano” (+Video)

El cantante venezolano, Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como “Nacho”, estrenó el video musical de su nueva canción “Así es mi llano”, perteneciente a su álbum folklórico.

Dicha información fue emitida por el artista mediante sus redes sociales.

“Yo más que contento de poder aportar mi granito de arena en la exposición de nuestro folclor. (…) No intento competir con nadie; la vedad es que esto lo hago pa’ divertirme y para cumplir con un legado familiar. Si no lo entiendes, aún cuando tuviera el tiempo, no te lo puedo explicar”, comentó.

Actualmente, la pieza audiovisual cuenta con 45 mil reproducciones, mientras que su disco +Folklore continúa posicionándose y cosechando éxitos en la industria.

En el disco pueden escucharse canciones como “Tonada”, “Con vista al mar”, “La derrota”, “Mujer” y “Dos naciones, un folklor”, que interpreta junto a Carlos E. Ochoa en el arpa, Yosmar Cabrera en el cuatro, Erick Chourio en las maracas y Milvier Ortiz en el bajo.

