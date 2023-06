Niña venezolana en Perú tiene muerte cerebral tras cumplir un reto de Tik Tok

Una niña de 11 años de edad y de nacionalidad venezolana está hospitalizada y con muerte cerebral en Perú luego de ingerir dos pastillas de clonazepam, como parte de un reto viral de Tik Tok.

El clonazepam es un farmaco familia de las benzodiazepinas, que ayuda a bajar los niveles de irritabilidad y ansiedad, y es muy usado para dormir.

Al parecer la niña, que iba en quinto grado de primaria, sufrió un derrame cerebral tras consumir dos pastillas que le dieron sus compañeros en el colegio Imperio de Tahuantinsuyo, del distrito Independencia de Perú.

Al parecer habría recibido los ansiolíticos por otros escolares para realizar un reto viral, muy conocido en México, que consiste en ingerir dos píldoras de clonazepam para ver quién se queda dormido primero, según reportó Panamericana.

“Cuando llegamos al Cayetano, me dijeron que ella había tomado una sustancia y a la hora de la tarde me dijeron que tenía un derrame cerebral y no solamente fue por un golpe. Eso lo produjo la pastilla esa, me dijeron que se tomó dos pastillas, una rosada y una azul”, expresó la madre al canal de televisión.

Tras la ingesta, la pequeña fue trasladada al hospital Cayetano Heredia, donde ahora está conectada a un respirador artificial, pero no reacciona, según información constatada por La República.

El incidente habría ocurrido el pasado lunes 29 de mayo y al día siguiente, por lo menos 200 padres de familia de los escolares del centro educativo — junto a los padres de la menor — realizaron un plantón en la puerta de la institución para pedir justicia.

Los padres de familia denunciaron que dentro del colegio Imperio del Tahuantinsuyo se microcomercializan drogas, y que la directora de la institución tiene conocimiento de ello.

“Ya sabíamos sobre la venta de drogas, los padres se lo comunicaron a los directores. Ellos nos dijeron que no pasaba nada”, explicó Patricia a La República, madre de un niño que estudia en la secundaria de dicha institución.

El Hospital Nacional Cayetano Heredia se pronunció respecto a la situación actual de la menor, reseñó La República.

En el comunicado se informa que se están realizando todas las acciones necesarias para salvaguardar la vida de la estudiante. Asimismo, se confirmó que el diagnóstico que realizó el personal de salud fue muerte cerebral.