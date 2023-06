Yankees tienen 72 horas para subir a este jardinero guante de oro

El jardinero veterano Kole Calhoun ha ejercido una cláusula de exclusión en su contrato de Ligas Menores con los Yankees de Nueva York. Sin embargo, el equipo podría evitar eso si decide subirlo a las Grandes Ligas.

Kole Calhoun en abril firmó contrato con los Yankees de Nueva York en busca de un lugar en el roster de MLB, pero hasta ahora el equipo no lo ha ascendido desde Triple-A y por esa razón tomó la decisión de ejercer la cláusula de salida de su acuerdo, pero todavía podría tener unos tres días más para ver si es llamado al equipo grande por el mánager Aaron Boone.

Calhoun ejerció la opción de exclusión voluntaria el 1 de junio con los Yankees y se convertirá en agente libre, a menos que los “Mulos del Bronx” lo agreguen a la lista de MLB dentro de las próximas 72 horas.

Sin embargo, esto no parece una opción para el equipo de Nueva York, por lo que el pelotero de 35 años podría generar interés en otras organizaciones estando como agente libre, tomando en cuenta que implementó un cambio de swing y tiene un OPS de .963 en Triple-A.

Source: OF Kole Calhoun exercising June 1 opt-out with Yankees and will become free agent unless Yankees add him to MLB roster within 72 hours. Calhoun implemented a swing change and has a .963 OPS at Triple-A, so he’s likely to draw interest from other clubs. @MLBNetwork

— Jon Morosi (@jonmorosi) June 1, 2023