‘Barbie’ y Mattel lanzan las nuevas figuras oficiales de la película

El elenco de ‘Barbie’ reaccionó al lanzamiento oficial de sus propias figuras de acción. La compañía de fabricación y distribución de juguetes Mattel puso a la venta las nuevas muñecas de la película, con los rostros de los protagonistas Margot Robbie, Issa Rae, Ryan Gosling, Simu Liu y America Ferrera.

«¡Ella es mi Barbie!», reaccionó Robbie en un videoclip promocional publicado a través de la cuenta oficial de la compañía y la película, mientras sostenía a la nueva muñeca. «Está usando su atuendo para un ‘Día Perfecto’. De hecho es increíblemente precisa», comentó.

Por su parte, Rae recordó la vez que la directora de la película Greta Gerwing, le preguntó cómo sería su Barbie presidenta ideal, a lo que ella respondió: «con un vestido de gala, dirigiendo». Tal y como se muestra la muñeca.

De acuerdo con la marca, las muñecas ya están disponibles a través de puntos de ventas exclusivos como Walmart, Target y Amazon.

Robbie, quien también produjo la película, habló recientemente sobre el mensaje que quiso llevar a la audiencia con su interpretación y directamente de la clásica muñeca a las pantallas.

«Me dije: ‘Vale, es una muñeca. Es una muñeca de plástico. No tiene órganos. Si no tiene órganos, no tiene órganos reproductores. Si no tiene órganos reproductores, ¿sentiría deseo sexual?’ No, no creo que pudiera», comentó Robbie. «Está sexualizada. Pero nunca debería ser sexy. La gente puede proyectar sexo en ella. Sí, puede llevar una falda corta, pero porque es divertida y rosa. No porque quiera que le veas el culo».

También comentó que no sólo querían honrar el legado de este producto en sus más de 60 años dentro del mercado, sino también dirigirlo a las personas que no simpaticen con la muñeca o la película.

Este lanzamiento se originó días después de la publicación del más reciente tráiler de la película. La cinta no sólo estará acompañada de la actuación de estas personalidades, sino contará con la publicación de un álbum completo con todas las canciones pertenecientes al soundtrack de ‘Barbie‘.

El disco tendrá las participaciones de Dua Lipa, quien también interpretará a Barbie sirena, Nicki Minaj, Karol G, Lizzo, Ava Max, Charli XCX, Dominic Fike, Fifty Fifty, Gayle, Haim, Ice Spice, Kali, Khalid, PinkPantheress, Tame Impala y Kid Laroi. Con la producción musical de Mark Ronson.

Ryan Gosling también realizará su debut musical dentro del álbum. Aún con elogios sobre su trabajo, también se enfrentó a diversas críticas sobre su apariencia y su edad al personificar al apuesto muñeco Ken.