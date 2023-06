Chile: «Detenido Ex Jefe Informática por Pornografía Infantil»

Chile: Detenido Ex Jefe Informática por Pornografía Infantil» Este viernes, Miguel Ángel Candia Irarrázaval, ex jefe de informática durante el segundo mandato de la ex presidenta Michelle Bachelet y reciente funcionario de la Municipalidad de Peñalolén, fue arrestado por posesión de pornografía infantil.

En un comunicado, la Municipalidad de Peñalolén informó sobre la detención de Candia Irarrázaval, y reveló que la medida fue informada al tribunal como una «flagrancia», lo que implica que fue sorprendido en el acto delictivo.

Actualmente, el acusado se encuentra bajo arraigo nacional como medida cautelar, lo que le impide abandonar el país mientras está en curso la investigación.

El comunicado del municipio detalló que fueron alertados sobre la detención del ex funcionario el jueves 1 de junio, luego de una consulta de un medio de comunicación. «Fuimos alertados de la detención por parte de la PDI (Policía de Investigaciones) del señor Miguel Ángel Candia Irarrázaval, quien cumplía funciones administrativas con este municipio», señala la declaración.

El arresto de Candia Irarrázaval resalta la continua lucha contra la pornografía infantil y la importancia de garantizar la seguridad de los menores en todos los ámbitos de la sociedad.

