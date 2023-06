¡Entérate! Bono de Corresponsabilidad: Gobierno paga 4.560 bolívares solo al personal de confianza

El gobierno de Nicolás Maduro pagó, este lunes 29 de mayo, el bono de Corresponsabilidad y Formación. En esta oportunidad, el beneficio fue de 4.560 bolívares, lo que equivale a 173 dólares, tomando como referencia el valor del dólar del Banco Central de Venezuela (BCV), que se cotiza en 26,27 para esta fecha.

A pesar de que este bono es cancelado a través de la plataforma Patria, no todos los trabajadores de la Administración pública lo reciben, pues de acuerdo con el canal de Telegram de Patria Digital, este bono es pagado solo al personal de confianza.

Para poder recibir este bono, los trabajadores deben estar en la nómina del Ministerio de Defensa, Ministerio de Energía Eléctrica, Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) o Presidencia de la República.

Descontento

El monto de este bono generó descontento en los demás trabajadores, pues afirman que no existe igualdad por parte del gobierno de Nicolás Maduro. A través de los comentarios en el canal de Telegram de Patria Digital, los usuarios mostraron su molestia.

«Y los demás empleados públicos que se los coma el tigre. No puede ser que haya empleados de primera y de tercera. Por qué no nos pagan ese bono a todos», publicó Nora Mata.

Mientras que una usuaria identificada como Zuhaila agregó: «Cada vez que pagan este bono me dan ganas de no trabajarle más a este bendito gobierno. Como si el trabajo de ellos valiera más que el de nosotros, cuando en realidad ellos son los que menos trabajan. Lo digo porque trabajo en un hospital militar y se lo pagan a los militares los cuales no hacen nada».