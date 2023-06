Foo Fighters lanzó su primer álbum tras muerte de Taylor Hawkins

La banda estadounidense volvió a los escenarios con un nuevo disco y con Josh Freese, el baterista que reemplazará a Hawkins. Foto principal: EFE

La banda estadounidense Foo Fighters estrenó este 2 de junio But Here We Are (pero aquí estamos, traducido al español), su undécimo álbum de estudio y el primero después de la muerte de su baterista Taylor Hawkins. El disco está compuesto de 10 canciones que están enfocadas en temas como el amor, el dolor y el luto después de perder a un ser querido.

En su versión física, la obra tiene una dedicatoria para Hawkins y para Virginia Grohl, la madre del cantante Dave Grohl, quien también falleció en agosto de 2022, varios meses después de la muerte del baterista.

“Me enseñaste a respirar, pero nunca me enseñaste a decir adiós”, relata uno de los versos en “The Teacher”, una canción de 10 minutos y la más larga compuesta por la agrupación en su carrera.

También cuenta con la colaboración de Violet Grohl, la hija mayor de Dave, quien ya ha cantado en vivo con la banda en varias ocasiones.

Dave Grohl. Foto: EFE

Josh Freese, el reemplazo de Taylor Hawkins

Luego de varios meses sin actividad, Foo Fighters anunció a Josh Freese como el reemplazo de Taylor Hawkins para iniciar la gira programada para este año.

La noticia se reveló a través de un ensayo transmitido vía streaming, en el que la banda tocó algunas de sus canciones más exitosas junto con Freese.

El nuevo miembro del grupo es reconocido por su prolífica carrera detrás de la batería. Ha trabajado anteriormente con bandas y artistas como Guns N’ Roses, Nine Inch Nails, Paramore, Weezer, The Vandals y Sting.

Asimismo, Freese fue el baterista de Foo Fighters durante los conciertos en homenaje a Taylor Hawkins el 3 de septiembre de 2022 en el estadio Wembley, en Londres (Inglaterra), y el 27 de septiembre de ese año en Kia Forum de Los Ángeles, Estados Unidos.

Josh Freese. Foto cortesía.

La tragedia de Taylor Hawkins

Taylor Hawkins murió la noche del 25 de marzo de 2022 en Bogotá, Colombia, donde Foo Fighters tenía previsto tocar en el festival Estéreo Picnic. Su cuerpo fue hallado en el hotel Casa Medina, donde se hospedaba la banda.

Más temprano ese día, la Alcaldía de Bogotá indicó que el baterista recibió atención por un dolor en el pecho.

De acuerdo con los exámenes del Instituto Nacional de Medicina Legal, Hawkins tenía en su organismo sustancias como THC (marihuana), antidepresivos tricíclicos, benzodiacepinas y opioides.

Hawkins ganó notoriedad por trabajar con Alanis Morissette hasta que en la década de los años noventa se unió a Foo Fighters, banda con la que permaneció hasta su muerte.

Taylor Kawkins. Foto: EFE

La agrupación ha recibido numerosos reconocimientos en el mundo de la música y es miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll desde 2021. Asimismo, es una de las bandas más exitosas en el género con 32 nominaciones y 15 premios Grammy desde su fundación en 1996.

Además, Foo Fighters ha ganado 5 veces el Grammy por el Álbum de Rock del Año, más que cualquier otra banda en esta categoría.