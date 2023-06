Lo que dijo aaron boone sobre el envío de oswaldo cabrera a ligas menores

El mánager de los Yankees de Nueva York, Aaron Boone no se guardó el silencio y habló tras la decisión de bajar a Triple-A al venezolano Oswaldo Cabrera en esta temporada 2023 de MLB.

La noticia del día de hoy fue que los Yankees de Nueva York bajaron a las Ligas Menores al joven venezolano Oswaldo Cabrera, esto para darle espacio en el roster a peloteros que vienen de la lista de lesionados, razón por la que luego de la decisión el mánager Aaron Boone explicó la situación y habló sobre el caso del utility.

Cabrera no está atravesado en la temporada 2023 de Grandes Ligas el mejor momento ofensivo, por lo que fue una de las piezas sacrificadas por los Yankees; sin embargo, Boone reconoce las capacidades de este pelotero.

“Parte de sobrevivir y, en última instancia, prosperar aquí es poder lidiar con los éxitos y los fracasos, y poder hacer ajustes, ya que la liga constantemente hace ajustes para ti. Esos son los separadores. Tiene una gran cabeza sobre sus hombros y es un muy buen jugador. Continuaremos trabajando con él para tratar de hacer esos ajustes”, dijo el mánager de los Yankees sobre el venezolano.

