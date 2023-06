Pablo López se luce con mágica jugada defensiva ante una línea

El lanzador venezolano de los Twins de Minnesota, Pablo López mostró sus reflejos y calidad defensiva tras realizar una mágica jugada en las Grandes Ligas.

Pablo López no solo aporta lanzando joyitas desde la lomita, también demuestra que puede lucirse con el guante y eso hizo este jueves con los Twins de Minnesota, realizando un muy atractiva jugada ante los Guardianes de Cleveland tras un batazo de línea que parecía un imparable.

Mediante el tercer inning del juego entre Twins y Guardianes, el dominicano Amed Rosario disparó una línea por todo el medio del diamante, pero López mostró sus reflejos y estirando su guante hasta el suelo se quedó con la pelota de gran forma y completó en primera base el out para culminar este episodio, siendo sin duda una buena intervención del venezolano en la MLB.

How did Pablo Lopez make this look so easy? 😂😂#MNTwins pic.twitter.com/RGfHHPvB5w

— Bally Sports North (@BallySportsNOR) June 2, 2023