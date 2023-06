Viviana Gibelli mostró el antes y después de sus dos hijos: ‘Dios me los bendiga’ (Imágenes)

Noticias al Día y a la Hora | Últimas Noticias del día de hoy

Este fin de semana la animadora Viviana Gibelli, sorprendió a sus seguidores al mostrar lo grandes que están sus dos hijos, Aranza y Sebastián, de 14 y 12 años respectivamente. Además, pidió ayuda para lidiar con las necesidades de los adolescentes, pues es la etapa en la que están entrando sus retoños.

“Sí, ya salimos de rumba los tres… Aunque les confieso que los veo al salir de casa y al irnos de la fiesta nada más… Si por casualidad se me ocurre echar un paso en la pista escucho ‘MAMÁ POR FAVOR’”, escribió la criolla en su cuenta de Instagram.

“En fin, COMENZARON LAS RUMBAS DE ADOLESCENCIA!!! Me las gozo y ahora vivo trasnochada, no es fácil peor me recuerdo a esa edad y: Se me pasa! Leo sus cuentos. Necesito datos de las más experimentadas, esto viene sin manual”, agregó.

Gibelli dio a luz a Aranza Sofía el 12 de abril del año 2009, a través de una cesárea y quien es fruto de su relación con su esposo, David Akinín. Justo un año después del nacimiento de la niña, anunció en el mismo mes de abril, pero de 2010 que estaba esperando a su segundo hijo, y fue el 19 de septiembre de ese mismo año que le dieron la bienvenida a Sebastián Salomón.

No se puede negar el gran parecido físico que tienen los niños con su madre, aunque Sebastián pareciera ser la copia de la también locutora. Lo cierto del caso es que ambos son unos niños sanos, han apoyado a su madre en todos los proyectos y ocasionalmente se les ha visto en sus videos de YouTube viviendo diferentes aventuras juntos.

