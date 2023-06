Tarta de queso La Viña con Thermomix, ¡queda de 10!

Prepara la auténtica tarta de queso de La Viña con Thermomix, queda de 10 y no tienes más que mezclar los ingredientes con el robot, hornear la tarta, dejarla reposar y disfrutarla. Tiene la merecidísima fama de ser una de las mejores tartas de queso y nos encanta comerla siempre que vamos a San Sebastián, ciudad en la que está el restaurante que le da nombre. Además es un gustazo poder prepararla en casa y con esta receta lo vas a tener muy fácil.

Ingredientes para hacer la tarta de queso La Viña con Thermomix (molde de 20 cm):

600 g de queso crema.

4 huevos L.

300 ml de nata líquida para montar (mínimo 35% materia grasa). Debe estar bien fría, recién sacada de la nevera.

180 g de azúcar blanco.

1 cucharada sopera rasa de harina de trigo o de maicena.

Videorreceta de la tarta de queso La Viña:

Preparación, cómo hacer la receta de la tarta de queso La Viña con Thermomix:

Precalienta el horno a 200ºC con calor arriba y abajo (sin ventilador). Vierte en el vaso de la Thermomix los ingredientes, idealmente en este orden: el queso, la nata, los huevos, el azúcar y la harina. Mézclalos durante 30 segundos a velocidad 5 y ya tienes la mezcla lista. Personalmente como queda con bastantes burbujas por la superficie creo que queda mejor la tarta si no las lleva así que con la espátula las presiono contra los laterales del borde hasta que quedan pocas. Corta una buena cantidad de papel de horno, que sepas que va a rebosar del molde (que debe ser desmontable), arrúgalo para que se adapte mejor y ponlo cubriendo el molde. La idea es que las paredes del molde queden de sobra cubiertas porque la tarta sube bastante en el horno y así se evita que se salga. Vierte la mezcla en el molde e introdúcelo en el horno a altura media. Hornea la tarta de queso La Viña unos 40 minutos si la quieres de textura suelta como yo o unos 50 minutos para que quede más compacta. Vigílala a partir de los 30 y si se está dorando mucho por encima cúbrela con papel de aluminio y sigue horneándola. Cuando esté lista abre un poco la puerta del horno y deja que se enfríe lentamente 4-5 horas. Cuando esté a temperatura ambiente métela en la nevera y déjala reposar de un día para otro.

Tiempo: 1 hora más reposo de un día para otro

Dificultad: fácil

Sirve y degusta:

Puedes mantenerla en la nevera 3-4 días (incluso alguno más) en perfectas condiciones. Recuerda sacarla al menos 1 hora antes de servirla para que no esté demasiado fría y se aprecie bien todo su sabor. Personalmente hacia el segundo o tercer día de haberla horneado es cuando más me gusta porque el sabor a queso se nota más aún y la textura está más asentada, por eso cuando tengo alguna comida o cena con la familia o los amigos la preparo varios días antes.

Disfruta de una de las tartas de queso con más sabor a queso, algo que para mi es imprescindible, sin que el azúcar lo enmascare y quede con un dulzor en su justa medida. Además la textura es cremosa y un poco desmigada y resulta súper apetecible, está de auténtico… ¡escándalo!

Variaciones de la receta de tarta de queso La Viña con Thermomix:

Esta es la receta que han dado a conocer desde el propio restaurante, aunque no sabemos si se guardan algún secreto más. Lo primero que pienso cuando hablo de versionarla es en el queso crema, ya que según la marca utilizada le dará unos matices u otros.

También se pueden introducir otros quesos, por ejemplo el queso rulo de cabra o algún queso azul como el roquefort, que se pueden desmigar y mezclar bien. Yo todavía no lo he probado y no sabría decir en qué proporción pero os animo a experimentarlo en casa si os gustan los quesos de sabor potente.

Consejos:

Como he comentado en la receta, si la mezcla queda con muchas burbujas lo ideal es aplastarlas para romperlas ya que así al hornearse queda mejor.

Como ya sabes cada horno es un mundo y el horneado influye bastante en el resultado final. Intenta conocer tu horno a la hora de hornear esta tarta y también entra en juego tu gusto personal por lo que te recomiendo que experimentes sin miedo con distintos tiempos de horneado e incluso diferentes temperaturas hasta dar con tu tarta de queso ideal.