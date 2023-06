Más de 280 muertos y 1.000 heridos en triple choque de trenes en la India

Más de 280 personas murieron y más de 1.000 resultaron heridas después de que varios trenes chocaran en India en la noche de este viernes, según un funcionario local, en lo que se ha descrito como un accidente «violento».

Dos trenes de pasajeros y un tren de mercancías chocaron en la ciudad de Balasore, en el estado de Odisha, según un comunicado en video del secretario en jefe del estado, Pradeep Jena.

Un total de 288 personas murieron y más de 1.000 resultaron heridas en el impacto, dijo en una actualización de las cifras Pramila Mallik, ministra de Hacienda y Gestión de Catástrofes del estado de Odisha.

🇮🇳 | TRAGEDIA EN INDIA: El número de muertos por el horrible accidente ferroviario de tres trenes en el estado de Odisha, en el este de India, se eleva a 288, acaban de informar las autoridades. pic.twitter.com/JSYGFngSQM — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) June 3, 2023

“El gobierno estatal ha proporcionado todos los recursos que se necesitaban y hemos completado la evacuación de los heridos”, dijo por su parte el Dr. Sudhanshu Sarangi, director general de los Servicios de Bomberos de Odisha.

Los trabajos de rescate de este viernes incluyeron más de 115 ambulancias y varias unidades de bomberos, dicen las autoridades, que aún tienen que analizar la causa del accidente múltiple, dijo Jena a News18, afiliada de CNN.

Choque de trenes en la India

Los rescatistas se apresuran a encontrar personas en un tren de pasajeros descarrilado en Balasore el 2 de junio de 2023 (Press Trust of India/AP)

“Solo estamos trabajando (en) enviar médicos adicionales, ambulancias, autobuses, entonces todavía no hemos parado a preguntarnos qué pasó, cómo pasó”, dijo.

Más tarde, el ministro indio de Ferrocarriles, Ashwini Vaishnaw, dijo que se había ordenado una investigación «de alto nivel» para determinar lo sucedido.

El accidente conmocionó al país, y el primer ministro indio, Narendra Modi, compartió un mensaje en Twitter con sus condolencias: “Angustiado por el accidente de tren en Odisha. En esta hora de dolor, mis pensamientos están con las familias en duelo. Que los heridos se recuperen pronto. Se están realizando operaciones de rescate en el lugar del percance y se está brindando toda la asistencia posible a los afectados”, escribió.

El primero de los trenes descarriló

El accidente se produjo cuando un primer tren de pasajeros que cubría el trayecto entre las ciudades de Shalimar, en Calcuta, y Chennai, en el estado sureño de Tamil Nadu, descarriló, tras lo que un segundo tren que se trasladaba de Yeswanthpur, en Bangalore, hasta Howrah, en Calcuta, colisionó con él.

Un tercer tren de mercancías se vio envuelto también, aunque las autoridades han lanzado una investigación y no han aclarado por el momento el motivo del suceso.

El Ministro de Ferrocarriles, Comunicaciones, Electrónica y Tecnología de la Información de la India anunció que se otorgarán alrededor de US$ 12.136 como compensación a las familias de las víctimas en caso de muerte, y US$ 2.427 para las personas con lesiones graves. Además, las personas con lesiones menores recibirán US$ 606 .

India / Con información CNN

