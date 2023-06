Conoce la lista de celulares Xiaomi que están en riesgo de seguridad

Xiaomi deja de dar soporte a MIUI, la capa de personalización de la marca que permite usar el sistema operativo de Google, Android.

Los dispositivos pertenecen a la gama media y en su mayoría fueron lanzados hace tres años, incluyendo los de la serie Redmi, algunos de los más vendidos en los últimos años, por lo que la base de usuarios afectados puede ser grande.

Estos móviles ingresan a la lista EOS que integra todos los celulares que ya no tienen soporte, por lo que no reciben actualizaciones de seguridad y eso los convierte en dispositivos vulnerables a ataques futuros, porque no tendrán los parches de próximas modalidades de ciberdelincuencia.

Qué celulares se verán afectados

El primero es el Mi Note 10 Lite, un teléfono que salió en 2020 al mercado y que mantenía su compatibilidad con las últimas versiones de MIUI.

Los otros tres equipos afectados son Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S y Redmi Note 9 Pro Max, que también llegaron al mercado hace tres años y tuvieron un gran rendimiento en ventas al ofrecer características técnicas que no se veían en la gama media a un precio bajo.

Esta serie fue muy importante para la marca porque durante el tercer trimestre de 2020, vendió más de siete millones de unidades, eso quiere decir que hay una gran parte de teléfonos afectados y los usuarios deberán buscar otra alternativa.

Telefonos Xiaomi. | Foto: Web

Precisamente, ante la decisión de la marca de no permitir que estos celulares se actualicen a la versión MIUI 14, los teléfonos serán vulnerables y lo mismo la información de los usuarios, por lo que la recomendación es buscar una alternativa segura o limitar el manejo de datos personales.

Otros dispositivos Xiaomi sin soporte

La lista EOS no solo cuenta con estos cuatro dispositivos, sino que la marca cada cierto periodo de tiempo añade más. Por ejemplo, en abril anuncio el celular que dejó de tener soporte fue el Mi 10 Lite Zoom y en marzo sucedió lo mismo con los Redmi K30 5G Speed, Redmi Note 8, Redmi Note 8T y Redmi 8A Dual.

Dentro del listado también están todos los celulares de las series Mi de la 1 a la 9. También están incluidas las versiones Mi MIX, Mi CC y Mi A. Además, no cuentan con más actualizaciones las primeras cuarto versiones de las tablets Mi Pad.

En esta imagen están las referencias de celulares y tablet que quedan desactualizadas.

Con información de Infobae