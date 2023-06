Daniela Alvarado sorprende y muestra en fotos todas las imperfecciones de su cuerpo

La actriz Daniela Alvarado compartió a traves de sus redes sociales una foto en la que mostró todas y cada una de sus imperfecciones. Mientra se encuentra en la promoción de su última película decidió posar en traje de baño y enseñar su cuerpo tal cual es.

La venezolana hizo alusión a su cuerpo ya que en la foto se observan muchas estrias, rollitos de más y ciertas marcas. En el pie de la publicación escribió un contundente mensaje en forma de autocrítica en la que habló sobre su peso actual.

“La que “perdió” la operación que se hizo hace 4 años y que sólo después de llegar a pesar 58kg, ahora pesa 62kg. Exactamente la misma. Celulitis? Toda mía, me la he ganado a punta de esfuerzo y pulso y por floja lógicamente, no hago ejercicio”.

En los comentarios distintas personalidades del mundo de la farándula apoyaron la decisión de que compartiera esta instantánea de forma natural y sin ningún filtro, una práctica poco común en la vida de los famosos y en las redes sociales, específicamente.

“Estas hermosa Dani 4 kilos los bajas caminando,dedicación perseverancia iremos al cine a verte en lo tuyo la actuación”; “Estas estupenda. Bella y buena actriz como pocas”; “No he visto la publicación anterior ni se que comentarios! Yo te veo no solo bella y si no feliz”

Cabe recordar que en el año 2019, Daniela informó en sus redes que se había sometido a una cirugía debido a su problema con el peso, por ellos decidió realizarse una intervención bariátrica, ya que ademas sufre de azúcar en la sangre y problemas hormonales.