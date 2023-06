Oswaldo Cabrera vuelve al roster de los Yankees con jonrón de 404 pies

El venezolano de los Yankees de Nueva York, Oswaldo Cabrera regresó de manera triunfal al roster de MLB, conectando enorme jonrón ante los Dodgers de Los Ángeles.

Oswaldo Cabrera fue bajado a Ligas Menores hace unos días, pero rápidamente los Yankees de Nueva York lo subieron nuevamente a la MLB, volviendo al equipo grande de la mejor manera posible, al sacudir su cuarto jonrón de la temporada 2023. El venezolano se ajusticií a los Dodgers de Los Ángeles.

Mediante el noveno inning del juego Yankees vs Dodgers, Cabrera colocó la pizarra 6-3 con enorme cuadrangular solitario, mismo que fue su hit 31 de la campaña 2023 y demostrando que puede jugar en la Gran Carpa con regularidad.

Where’s Oswaldo?!

The @Yankees extend their lead over the Dodgers. pic.twitter.com/gJrs1yn205

— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) June 4, 2023