Pete Alonso rompe récord de jonrones en el estadio de los Mets

El slugger de los Mets de Nueva York, Pete Alonso pasó a la historia en lo que ha sido su casa desde que se estrenó en las Grandes Ligas tras conectar jonrón histórico, en la jornada de este domingo frente a los Azulejos de Toronto.

En el último de una serie de tres enfrentamientos, el actual líder jonronero de la temporada 2023 de las Grandes Ligas sacudió su vigesimoprimer cuadrangular del año en la parte baja de la sexta entrada del partido para colocar la tercera rayita para los metropolitanos. El vuelacerca se perdió de vista por el jardín izquierdo y puso las acciones por la mínima ante los canadienses (3-4).

Pete Alonso officially has more home runs than any other player in Citi Field history 👏

El bambinazo fue el número 72 en su carrera en la MLB que desaparece en el parque de los Mets, por lo que lo convierte en el jugador con más jonrones en la historia del estadio, de acuerdo con ESPN Stats. Con el cañonazo solitario, Alonso superó a Lucas Duda, quien sonó un total de 71 desde que el recinto en Queens fue inaugurado en 2009.

Pete Alonso hit his MLB-leading 21st HR this season.

It marked Alonso’s 72nd career HR at Citi Field, which breaks a tie with Lucas Duda for the most HR in the ballpark’s history (opened in 2009). pic.twitter.com/RKocmtR6bJ

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 4, 2023