Yankees reciben pésimas noticias sobre nestor cortes jr

El nombre de Nestor Cortes Jr. fue removido como posible abridor del martes ante los White Sox de Chicago, lo que activó las alarmas en New York y comenzaron las lluvias de preguntas para el dirigente de los Yankees, Aaron Boone.

Previo al último juego de la serie entre los New York Yankees vs los Angeles Dodgers, Aaron Boone confesó que Nestor Cortes Jr va rumbo a la lista de lesionados debido a una inflamación en su hombro izquierdo.

Boone espera que el cubano-americano se pierda de 1 a 2 salidas, aunque lo cierto es que le harán una resonancia magnética del hombro el lunes o el martes y dependiendo de los resultados darán un pronostico verdadero.

Nestor Cortes Jr. is probably going on the injured list with a shoulder injury, per @ChrisKirschner

Aaron Boone said the hope is that Cortes will only miss one or two starts pic.twitter.com/Br7CfgggPR

