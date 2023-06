Aaron Hicks está encendido en sus primeros juegos con los Orioles

A menos de una semana de haber sido puesto en asignación por los Yankees de Nueva York, Aaron Hicks está viviendo un segundo inició de temporada con los Orioles de Baltimore en 2023. El jardinero arrancó caliente con el madero con su nuevo equipo en las Grandes Ligas.

El patrullero se ha contagiado de la gran primera mitad de los oropéndolas y fue la figura en la victoria de la novena (8-3) sobre los Gigantes de San Francisco para quedarse con la serie de tres partidos, que se llevó a cabo en el Oracle Park. El experimentado cerró la jornada de 4-2 con producida, anotada, boleto y su primer triple con el uniforme de Baltimore.

Aaron Hicks’ first four games with the Orioles have gone well

5-for-11 (.455), 3B, 3 BB, 1.207 OPS pic.twitter.com/KdSnc6PORu

