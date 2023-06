Bruce Bochy se posiciona entre los mejores managers de la historia tras triunfo legendario

Los Rangers de Texas lograron la barrida en tres juegos sobre los Marineros de Seattle y con ello se encargaron de brindarle un triunfo histórico a Bruce Bochy, manager de los texanos, en la jornada de este domingo en las Grandes Ligas.

Los Vigilantes se cargaron por paliza a la novena de Seattle 12 carreras por tres para cerrar la semana como líderes solitarios en la División Oeste de la Liga Americana. La victoria afianzó al veterano dirigente como uno de los entrenadores más ganadores en la historia de la MLB.

That’s career win No. 2,041 for Bruce Bochy, now 10th on the all-time list. pic.twitter.com/A21AVcUh3q

— MLB (@MLB) June 4, 2023